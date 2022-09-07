На окупованій Луганщині дітей вчать "заочно", завдання роздають на шкільних подвір’ях, - Гайдай

Освітній процес на окупованій частині Луганщини організували не в офлайн, і навіть не в онлайн режимі.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, навчання проходить у "дивній заочній формі".

"Діти приходять на подвір’я школи, отримують завдання для самостійного вивчення матеріалу і повертаються додому, де немає ані світла, ані Інтернету. Як готуватися у темряві? Як самостійно вивчати закони фізики, логарифми або граматику – незрозуміло", - наголосив Гайдай.

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