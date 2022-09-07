ВР ввела нову вимогу до кандидатів на директора НАБУ: не можна обирати того, хто з початку вторгнення понад 21 день провів за кордоном
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, парламент проголосував за основу та в цілому зміни до законопроєкту №8003 "Про Національне антикорупційне бюро України". "За" віддали свої голоси 285 народних депутатів.
"Рада встановила обмеження щодо призначення директора НАБУ. Директором Національного антикорупційного бюро не можна обирати того, хто сумарно більше 21 дня після 24 лютого провів за кордоном.. Не рахуються тільки поїздки по лікуванню після поранення та відрядження в цілях національної безпеки...Таким чином відсікається кандидатура Рябошапки та Дар’ї Каленюк", - написав Гончаренко.
Тим часом нардеп Ярослав Железняк також розповів про це рішення Ради та вказав, що рахуватимуться ці дні закордоном, починаючи від того, як в Україні почалася повномасштабна війна.
"Чому саме 21 день, чому тільки для голови НАБУ, чому зараз - так ніхто і не пояснив", - додав Железняк.