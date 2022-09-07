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Звіту МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС довіряю, але організація перебуває під тиском Заходу, - Путін

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Звіту МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС довіряю, але організація перебуває під тиском Заходу, - Путін
Російський диктатор Путін заявив, що довіряє звіту МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС.

Про це поввідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Я безумовно довіряю цьому звіту МАГАТЕ. Вони перебувають під тиском країн, в яких вони працюють, зокрема у США, європейських країнах. Вони не можуть прямо сказати, що обстріли йдуть з української території. Це очевидно", - сказав Путін.

Як повідомлялося, шестеро експертів прибули на ЗАЕС 1 вересня у складі групи під керівництвом Гроссі, який того ж дня залишив станцію разом із іншими своїми колегами.

Експерти МАГАТЕ на місцях оцінювали фізичні збитки на ЗАЕС, визначали функціональність основних та резервних систем ядерної безпеки та захисту, оцінювали умови праці персоналу, а також поточні можливості аварійного реагування станції серед інших важливих видів діяльності. За останні кілька днів інспектори з гарантій також провели термінові заходи щодо гарантій на майданчику, йдеться у релізі.

6 вересня МАГАТЕ представила звіт за підсумками місії на ЗАЕС.

Водночас постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що РФ намагалася тиснути на голову МАГАТЕ під час підготовки звіту про ЗАЕС.

Читайте: Путін може використати звіт МАГАТЕ щодо ЗАЕС, щоб спробувати запустити процес, аналогічний "Мінську", - ISW

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Топ коментарі

  • Yakov Yakov
    путін, окурок йбаний, іді к йбєнєй матєрі.
  • valeriys72
    Конечно очевидно, что под давлением запада снаряды разворачиваются на 180 градусов! Они всегда так разворачиваются и под давлением юга ли севера или востока ***! Тварь плешивая! Приедь **** посмотри откуда прилетает!
  • частный сектор
    просто хйло
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