РФ стикається із дилемою через наступ ЗСУ на Півдні: йти на Бахмут, чи захищатися на Півдні, - розвідка Британії
Про це йдеться в розвідувальному огляді міноборони Британії у середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"За останню добу тяжкі бої йшли на трьох фронтах: на півночі під Харковом, на сході на Донбасі та на півдні в Херсонській області. Заплановані основні зусилля Росії, ймовірно, пов'язані з наступом на Бахмут на Донбасі, але командири стикаються з дилемою: чи розгортати оперативні резерви для підтримки цього наступу, чи захищатися від наступу України на півдні", - йдеться в огляді.
У британській розвідці вважають, що численні одночасні загрози, розкидані на 500 км, перевірять здатність Росії координувати оперативний план і перерозподіляти ресурси між кількома угрупованнями сил.
При цьому, як стверджується, на початку війни нездатність Росії зробити це була однією з основних причин поганої роботи її збройних сил.
Представник міністерства оборони США бригадний генерал Пет Райдер у вівторок підтвердив, що українські сили повернули контроль над кількома селами біля Херсона.