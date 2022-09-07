В Угорщині у підручниках війну в Україні названо "внутрішнім протистоянням". МЗС України вимагає "якнайшвидшого виправлення"

В Угорщині державний центр розробив підручник географії для 8-го класу, переповнений антиукраїнською пропагандою. Київ вимагає "якнайшвидшого виправлення" неправдивих даних.

Як інформує Цензор.НЕТ, українські дипломати вже провели зустріч у МЗС Угорщини через підручники географії, які містять недостовірні факти про Україну, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на відповідь речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"МЗС України відомо про ситуацію із підручником географії для восьмого класу в Угорщині. Вчора українські дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних та викривлених фактів про Україну", – заявив він.

Як додав Ніколенко, Київ вимагає "якнайшвидшого виправлення" неправдивих даних у підручнику.

Раніше видання "Європейська правда" оприлюднило матеріал, зокрема, про підручники з географії для угорських школярів 7 класу. У наведеному журналістами абзаці стверджується, що більшість населення в окупованому Криму становлять росіяни, а "збройний конфлікт за Кримський півострів" спричинило протистояння між "етнічними групами" росіян і українців усередині України, а не російське вторгнення.

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Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан раніше критикував позицію ЄС щодо Москви у зв’язку з війною Росії проти України, заявляючи, що санкції вдарять по самому ЄС, але не послаблять Росію і не допоможуть Києву. Угорщина, серед іншого, не схвалила західні військові поставки Україні через свою територію.