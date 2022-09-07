НАТО готує нові проєкти для допомоги Україні у протистоянні агресії РФ під час зими, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатує, що альянс готує низку нових проєктів, щоб допомогти Україні пережити зиму, яка буде важкою через російську агресію. Альянс продовжуватиме допомагати Києву відстоювати свою незалежність, інакше Росія може ризикнути продовжити агресію проти інших сусідів і навіть напасти на союзників із НАТО.

Про це він написав у своїй колонці "НАТО заплатить ціну, але ми маємо дотримуватися курсу на Україну" з підзаголовком "Ми маємо продовжувати протистояти російській агресії проти України та енергетичному шантажу проти всіх нас", опублікованій у середу у Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Війна в Україні входить у критичну фазу. Скоро зима і буде тяжко. Тяжко українському народу та Збройним силам, які борються за свою свободу, і важко тим із нас, хто їх підтримує. Наша єдність і солідарність зазнає серйозного випробування, оскільки сім'ї та підприємства відчують на собі наслідки стрімкого зростання цін на енергоносії та вартості життя, зумовленого жорстоким вторгненням Росії. Нас очікують важкі шість місяців із загрозою відключення електроенергії, збоїв та, можливо, навіть цивільних заворушень. Але ми маємо дотримуватися курсу і протистояти тиранії - заради України та заради нас", - пише Столтенберг.

Генсек НАТО констатував, що союзники "сплачують ціну за підтримку України".

"Але ціна, яку ми платимо, рахується у доларах, євро та фунтах, а українці платять своїм життям. І всі ми заплатимо набагато вищу ціну, якщо Росія та інші авторитарні режими вирішать, що вони можуть безкарно вторгатися до своїх сусідів і зневажати міжнародне право. Якщо Росія перестане воювати, мир буде. Якщо Україна перестане воювати, то вона перестане існувати як незалежна держава. Ми несемо моральну відповідальність за підтримку цієї незалежної демократії у самому серці Європи", - переконаний він.

Окрім того. Столтенберг вважає, що "ціна, яку ми платимо за підтримку України, приносить користь і нашій власній безпеці". "Володимир Путін ясно заявив, що хоче стерти країну з карти світу та переписати порядок європейської безпеки. Росія тимчасово окупує майже 20 відсотків території України, що вчетверо перевищує площу Бельгії або половину території Великої Британії. Натхнена будь-яким успіхом, Росія може ризикнути продовжити агресію проти інших сусідів і навіть напасти на союзників НАТО", - не виключає генсек альянсу.

З огляду на це він вважає, що у союзників "є вибір щодо світу, у якому ми хочемо жити". "Союзники з НАТО віддані праву кожної нації обирати свою долю. Ось чому ми надаємо безпрецедентну фінансову, гуманітарну та військову допомогу, щоб допомогти Україні стати суверенною незалежною державою", - наголосив він.

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Столтенберг нагадав, що після незаконної анексії Криму Росією у 2014 році країни-союзники виділили мільярди доларів на підтримку українського сектору безпеки та інститутів і навчили десятки тисяч військовослужбовців, зокрема Сил спеціального призначення.

"Це допомогло зробити українські Збройні сили сильнішими, краще керованими та краще підготовленими до нового вторгнення Росії", - впевнений генсек НАТО. Крім того, з лютого союзники надають Україні безпрецедентну військову, гуманітарну та фінансову підтримку.

"Ми готуємо понад десяток нових проєктів, щоб допомогти Україні пережити зиму. І ми продовжимо допомагати країні у зміцненні сектору оборони та безпеки у довгостроковій перспективі та у переході від озброєнь радянських часів до можливостей стандартів НАТО", - повідомив він.

Столтенберг підтвердив, що візьме участь у засіданні очолюваної США Контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться у Рамштайні 8 вересня, "з наміром послати чіткий сигнал про те, що ми маємо продовжувати нарощувати допомогу, якої потребує Україна".

"Ми бачимо вирішальну різницю, яку наша підтримка робить на полі бою щодня. Українська армія довела свою здатність протистояти російській агресії, завдавати ударів у відповідь у глибокому тилу ворога і завдавати значних втрат силам вторгнення", - наголосив генсек альянсу.

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Він також упевнений, що санкції, впроваджені союзниками з НАТО разом з ЄС, також впливають на російську економіку і згодом "кусатимуться ще сильніше".

"Передусім технологічні санкції серйозно обмежують доступ Росії до передових напівпровідників і чіпів, які необхідні їй для автомобільної промисловості, літаків та військових потреб. Наші країни користуються цією можливістю, щоб диверсифікувати нашу економіку та постачання енергоносіїв, зміцнити нашу стійкість і назавжди позбутися енергетичного шантажу Росії. Гарантії безпеки НАТО не залишають місця для прорахунків у Москві щодо нашої здатності захистити кожен дюйм території альянсу. Водночас вони дають змогу союзникам підтримувати право України на самооборону. Попереду важкі часи, але ми вже стикалися з важкими часами разом. Ціна відмови від відстоювання наших цінностей завжди вища. Заради майбутнього України та нашого майбутнього ми маємо підготуватися до зимової війни та дотримуватися цього курсу", - резюмував Столтенберг.