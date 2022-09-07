Єврокомісія запропонувала Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги

Європейська комісія у середу запропонувала виділити 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні.

Про це у Twitter повідомила президентка комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація в Україні потребує нашої неослабної підтримки. Сьогодні Європейська комісія пропонує Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги", - йдеться у повідомленні.

За її словами, цей кредит доповнює 10 млрд євро, які Європейський Союз уже надав Україні у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги.

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