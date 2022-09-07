Олігархам, що втекли з Росії, дзвонять із Кремля та просять повернутися назад, - Financial Times

Олігархам, що поїхали з Росії, дзвонять із Кремля і закликають повернутися до Росії.

Про це із посиланням на двох людей, які отримали такі дзвінки, та ще кількох знайомих із ситуацією людей пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповідають співрозмовники журналістів, запроваджені санкції змушують багатьох бізнесменів повернутися назад до Росії.

"А чи потрібно мені все це? Я повернуся до Москви, де зможу із задоволенням ходити по ресторанах і почуватися чудово", - розмірковує один із бізнесменів.

Санкції, за його словами, змушують олігархів ставати ще ближчими до Кремля, навіть якщо вони хочуть від нього дистанціюватися. Цей скептицизм щодо санкцій поділяють деякі західні політики. Зокрема, колишній посол США у Москві Майкл Макфол.

"Є олігархи 1990-х, і ми всі дуже пишаємося, коли запроваджуємо проти них санкції та захоплюємо їхні яхти. Але давайте внесемо ясність: ці хлопці не мають жодного впливу на Володимира Путіна", - заявив він у розмові з Financial Times.

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Джерела видання також зазначають, що санкції позбавили олігархів права вибору. Бізнесмени відчувають, що опинилися у пастці, щоб змиритися зі своєю долею в Росії, і тим, що їм доведеться зіткнутися з репресіями через висловлювання проти війни в Україні.