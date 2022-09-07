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Зеленський підписав указ про відзначення 7 вересня Дня воєнної розвідки України

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Зеленський підписав указ про відзначення 7 вересня Дня воєнної розвідки України
В Україні започатковано День воєнної розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ підписав глава держави Володимир Зеленський.

"Ураховуючи значний внесок воєнної розвідки України у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності держави, з метою підтримання високого авторитету воєнної розвідки, вшанування звитяг воєнних розвідників постановляю:

Установити в Україні День воєнної розвідки України, який відзначати щороку 7 вересня", - йдеться в тексті указу.

Указ набуває чинності з дня опублікування.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    "1-го червня 2007-го року глава Міністерства оборони незалежної України підписав Наказ № 302. Цим наказом було встановлено офіційне професійне свято військових розвідників України, який визначено щорічно відзначати 7-го вересня."

    Клоунярі потрібно було менше шлятись по гастролях.
  • 5 копійок
    Що було до нього - не щітаіцца. Історія України починається з 2019 року коли Буратіна заліз на табуретку.
  • Right Right 2d264255
    Як же професійно наша розвідка провела операція з заманюванням вагенірівців щоб пролетіли через Україну і тут їх схопити і як же бездарно Zе здав операцію
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