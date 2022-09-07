Росія почала використовувати нетипові товари та продукти як військові інструменти, це може вплинути на експорт, - МЗС Литви
Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Північнобалтійської вісімки Nordic-Baltic Eight (NB8), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Він зазначив, що Росія через втрату ресурсів вдається до "винахідливості" у питаннях війни.
"З виснаженням військових ресурсів, які Росія використовує для війни, а також проявляє винахідливість, і деякі товари та продукти, які раніше не використовувалися як військовий інструмент", - сказав міністр.
Це, своєю чергою, може потягнути зміну експортних списків з Росією.
"В результаті чого підтверджується політична воля серед країн, які беручи участь у нашій зустрічі, можуть звернутися до Єврокомісії та запропонувати переглянути експортні списки", - додав Ландсбергіс.