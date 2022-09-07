Росія почала використовувати нетипові товари та продукти як військові інструменти, це може вплинути на експорт, - МЗС Литви

Росія використовує для війни деякі товари та продукти, які раніше не використовувалися як військовий інструмент.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Північнобалтійської вісімки Nordic-Baltic Eight (NB8), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Він зазначив, що Росія через втрату ресурсів вдається до "винахідливості" у питаннях війни.

"З виснаженням військових ресурсів, які Росія використовує для війни, а також проявляє винахідливість, і деякі товари та продукти, які раніше не використовувалися як військовий інструмент", - сказав міністр.

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Це, своєю чергою, може потягнути зміну експортних списків з Росією.

"В результаті чого підтверджується політична воля серед країн, які беручи участь у нашій зустрічі, можуть звернутися до Єврокомісії та запропонувати переглянути експортні списки", - додав Ландсбергіс.