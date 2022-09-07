Нові вимоги до кандидатів на директора НАБУ загальмують конкурс, - Юрчишин
Про це розповів нардеп Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за словами парламентаря, законопроєкт 7654 зняли з розгляду ВРУ, але не відхилили.
"Тому ухвалюється рішення про косметичні зміни законопроектом 8003 який забороняє участь в конкурсі тим, хто залишив під час агресії Україну і перебував за кордоном 21 день і більше. Знаходяться ініціатори, які допомагають владі зберегти обличчя в першу чергу перед суспільством та міжнародними партнерами. Закон оперативно приймається", - пояснив нардеп.
За словами Юрчишина, "татарови і далі атакуватимуть конкурс".
"Їм треба свій директор або ніякого. І у них навіть є технологія. Беремо жінку-прокурора, не військовозобов'язану, матір трьох дітей, яка має всі можливості податися на конкурс. Тобто мала, бо від моменту підписання президентом цього закону - не зможе (а вето сподіватися не доводиться, ініціатива ж номінально ОПешня). У разі виграшу в конкурсі незалежного кандидата, що їй заважає оскаржити результати в ОАСК, бо в процесі конкурсу їй, в обмеження її прав та свобод, заборонили участь в конкурсі. А вона тільки вивезла дітей та батьків за кордон, влаштувала у навчальні заклади і повернулася на роботу. Працює, має чудові результати тощо. Ви певні що ОАСК відхилить таке подання? Приклад конкурсу САП говорить що прийме і розгляне позитивно. Чи скасує це конкурс? Ні, але загальмує. ... Будь-які зміни в конкурсній процедурі, яка отримала законодавче забезпечення, визнання (легітимність) експертної та міжнародної спільноти - зло. А мале зло на заміну великому - все одно зло", - підсумував парламентар.
Нагадаємо, раніше посли держав "Групи семи" у понеділок висловили стурбованість законопроєктом 7654, який скасовує вимогу до директора Національного антикорупційного бюро не співпрацювати з політичними партіями або бути їхнім членом.