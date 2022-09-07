Строки взяття жінок на військовий облік відтермінували на рік, - наказ

Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

6 вересня міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ Міноборони, яким вчергове відтерміновуються строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік - до 1 жовтня 2023 року.

У повідомленні зазначається, що наразі в парламенті на рівні профільного комітету Верховної Ради доопрацьовується проєкт Закону "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

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Заступниця міністра Ганна Маляр нагадала, що норма про обов’язкову постановку жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік регулюється саме законом.

Тому після прийняття відповідних змін до законодавства щодо виключно добровільного взяття на військовий облік жінок, необхідності знов і знов відтерміновувати строки наказами Міноборони більше не буде.

Нагадаємо, 17 грудня 2021 року набув чинності ухвалений у жовтні наказ Міноборони із розширеним списком професій жінок, які зобов’язані стати на військовий облік. Після хвилі критики керівництво скоротило перелік професій, за якими жінок беруть на військовий облік як військовозобов'язаних, а також пообіцяло не штрафувати тих, хто не встигне стати на облік вчасно.

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