Найближче завдання - вибити росіян з правобережжя, це убезпечить Південь України, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Вибити ворога і самим закріпитись на правому березі Дніпра - це найближча ціль Сил оборони України на Херсонщині.

Про це заявив нардеп "Голосу", який захищає Південь, Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Найближче завдання - вибити ворога з правобережжя Херсонщини і закріпитися там самим. Як мінімум, це убезпечить наш Південь: зупиниться просування росіян на Одесу і Миколаїв, зменшаться обстріли останнього. Але навіть просування ЗСУ на 10-15 км вперед дасть нам можливість вражати ворожі цілі не тільки далекобійною артилерією типу HIMARS, а й іншим артозброєнням з меншою дальністю, але якого в нас набагато більше", - пояснив парламентар.

Також Костенко наголосив, що до контрнаступу ретельно готувались і він йде за планом.

"В нас були локальні наступальні дії, завдяки яким ми захопили плацдарми на лівому березі річки Інгулець. Утримували і поступово розширювали за допомогою різних підрозділів. Це стало основою для подальшого вклинення в позиції противника. Населенні пункти там вже важко назвати населеними пунктами, противник стер їх з лиця землі. Наші солдати - герої, які тримали ті руїни. Противник розумів, чим загрожує цей плацдарм і постійно намагався їх вибити звідти. Є ще перспективи для подальших дій, а росіяни справді дуже налякані тим, що відбувається", - підсумував нардеп "Голосу".

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