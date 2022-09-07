Ташева звернулася до громадян Росії в Криму: Повертайтеся туди, звідки понаїхали

Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева порадила росіянам в окупованому Криму якнайшвидше повертатися назад до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Таміла Ташева розповіла під час брифінгу.

"Окремо звертаємося до громадян Росії, які незаконно приїхали до України і перебувають в окупованому Криму. Так, у Криму тепло і дуже душевно. Але вже зараз ми просимо вас вирушати до себе додому в Тюмень, Елісту, Саранськ, Іркутськ чи звідки ви понаїхали", - зауважила вона.

Ташева також звернулася до українців в окупованому Криму, закликавши вже зараз подбати про базові заходи безпеки та переїхати якнайдалі від військових об'єктів.

Вона наголосила, що виїзд з Криму через територію РФ і треті країни не вважатиметься адміністративним правопорушенням, оскільки здійснений в умовах крайньої потреби.

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"Окремо хочу сказати представникам незначної групи осіб з-поміж кримських татар – "саткъынам", або ж запроданцям: ви обов’язково відповідатимете згідно з українським законодавством, але ключове, що вже є, – вам дали оцінку самі киримли", - додала Ташева.