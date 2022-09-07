Верещук закликала мешканців районів, прилеглих до ЗАЕС, евакуюватись

Мінреінтеграції запросило гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з ТОТ Запорізької області, проте росіяни мовчать. Мешканців закликають знайти спосіб для евакуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Запорізька АЕС. Росіяни продовжують шантажувати українців і весь світ. Учора Радбез ООН вкотре засідав щодо ситуації на ЗАЕС. Маски зірвані. Російська держава безпосередньо займається ядерним тероризмом. Це перший прецедент в історії людства.

Росіяни тримають у заручниках не лише персонал станції. В заручниках і мешканці тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС. Десятки тисяч людей. Мінреінтеграції запросило гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з ТОТ, прилеглих до атомної електростанції. У відповідь – цинічне мовчання", - йдеться у повідомленні.

Верещук звернулась до мешканців тимчасово непідконтрольних Уряду України районів, прилеглих до ЗАЕС.

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"Евакуюйтеся! Знайдіть спосіб перебратися на підконтрольну територію. Ми вас чекаємо та допоможемо", - заявила міністерка.

Громадянам пропонують звернутись на гарячі лінії Мінреінтеграції:

1548 або +38(096) 078 84 33 (цілодобова лінія для дзвінків і повідомлень через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber у разі відсутності мобільного зв'язку).