В Енергодарі вдруге за добу через обстріли зникло світло

Унаслідок активних обстрілів в Енергодарі вдруге за добу зникла електроенергія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє еноргодарський міський голова Дмитро Орлов.

"Енергодар знову під обстрілами окупантів! Проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими. Вже вдруге за добу зникло електропостачання по всьому місту", - зазначтив він.

Як зауважується, працівники комунальних та інших служб просто не встигають завершити одні аварійно- відновлювальні роботи, як черговий обстріл зводить їхню роботу нанівець і треба все починати з початку. Прогнозувати терміни відновлення електропостачання зараз неможливо.

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Мер звернувся до мешканців міста з проханням дотримуватися правила двох стін під час обстрілів, зробити запаси питної води та, коли з’явиться можливість і припиняться обстріли, сформувати запас продуктів, які не потребують приготування.