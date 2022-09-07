Атаки на авіабази в Криму - серія успішних ракетних ударів ЗСУ, - стаття Залужного та Забродського

Авіабази в окупованому Криму було уражено серією успішних ракетних ударів.

Про це у спільній статті заявили головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та нардеп "ЄС", перший заступник голови оборонного комітету Ради Михайло Забродський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

У статті йдеться, що головною особливістю військового протистояння ЗСУ з російськими військами "є навіть не суттєва відмінність в чисельності сил і засобів сторін на користь росіян, і навіть не значні просторові показники стратегічної операції проти України", а "вирішальна диспропорція в спроможностях".

Генерали визнають, що неможливо одночасно позбавити противника такої суттєвої переваги, але цілком можливо протиставити противнику свою спроможність діяти подібним чином і на подібну дальність.

"Мова, звісно, про постачання партнерами України для ЗСУ систем озброєння або певних найменувань боєприпасів із відповідною дальністю дії", - йдеться у матеріалі.

У статті сказано, що на увазі мають не тільки і не стільки певні найменування, такі як, наприклад, ракета MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗВ Himars.

"Має бути застосовано комплексний підхід до переоснащення артилерії, ракетних військ, тактичної авіації і Військово-морських сил ЗС України та інших складових їхньої могутності", - сказано у статті.

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Залужний і Забродський заявили, що переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим.

"Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, перш за все - по аеродрому Саки", - сказано у статті.