Війна триватиме й наступного року, - Залужний та Забродський

Єдиним шляхом кардинальної зміни стратегічної ситуації є завдавання ЗСУ протягом кампанії 2023 року декількох послідовних, а в ідеальному випадку - одночасних контрударів.

Про це йдеться у статті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та нардепа "ЄС", першого заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки генерала Михайла Забродського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що "тривалість війни вже вимірюється місяцями. І існують всі підстави вважати, що цей часовий рахунок перетне календарні межі 2022 року".

"У зв’язку з цим закономірно вже зараз розглядати перспективи на наступний рік. І робити це не лише у форматі передбачень та припущень", - йдеться в статті.

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"Певні оперативні перспективи для противника проглядаються на Ізюмському та Бахмутському напрямках. Імовірною кінцевою метою таких дій може розглядатися вихід на адміністративний кордон Донецької області. Ще більш привабливою для противника може виглядати перспектива просування на Запорізькому напрямку. Вона забезпечує подальші дії на північ та створення прямої загрози оволодіння Запоріжжям та Дніпром, що в свою чергу призведе до втрати українською стороною контролю над значною частиною Лівобережної України. Не виключені з порядку денного і повернення до задуму захопити Київ та загроза повторного розгортання бойових дій з території Республіки Білорусь", - зазначають генерали.

Так, найбільше росіянам вигідно просуватися на півдні - з плацдарму на правому березі Дніпра в Херсонській області. Успіхи на цій ділянці фронту відкривають для окупантів реальні перспективи для захоплення Миколаєва та Одеси, та створюють загрозу у бік Кривого Рогу та надалі – центральним та західним регіонам України.

"Єдиним шляхом кардинальної зміни стратегічної ситуації, беззаперечно, є нанесення ЗС України протягом кампанії 2023 року декількох послідовних, а в ідеальному випадку - одночасних контрударів. Зайвим є наголошувати окремо на їх суто військовому, а також політичному та інформаційному значеннях. Водночас, питання їх організації та здійснення потребує більшої уваги", - додали Залужний та Забродський.

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