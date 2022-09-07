ЗСУ знищили баржу з окупантами та бойовою технікою неподалік Голої Пристані, - ОК "Південь"

Ворог намагається утримувати займані рубежі, водночас завдаючи ракетно-артилерійських та авіаційних ударів, як по позиціях Сил оборони, так і по мирних населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування "Південь"

"Протягом ночі Бериславський район Херсонщини обстріляно з важкої артилерії, 5 ракет реактивної системи залпового вогню "Смерч" випущено по відкритій місцевості в Баштанському районі Миколаївщини. Без людських втрат", - ідеться у повідомленні.

Військові зазначають: "Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано вогневе ураження районів зосередження живої сили, озброєння, військової техніки ворога та пунктів управління. При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані, знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи.

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Підтверджені втрати ворога становлять 30 рашистів та 2 бойові машини піхоти.

Також сили протиповітряної оборони збили ударний ворожий гелікоптер К-52, який намагався атакувати наші позиції.

Також зазначається, що запаси боєприпасів ворога зменшено ще на 1 склад у Бериславському районі.

Однак, корабельне угруповання ворога у Чорному морі без змін в постійній готовності до застосування 16-ох крилатих ракет типу "Калібр", тому в ОК "Південь" нагадують, що поттрібно турбуватися про свою безпеку.

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