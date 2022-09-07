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ЗСУ знищили баржу з окупантами та бойовою технікою неподалік Голої Пристані, - ОК "Південь"

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ЗСУ знищили баржу з окупантами та бойовою технікою неподалік Голої Пристані, - ОК "Південь"
Ворог намагається утримувати займані рубежі, водночас завдаючи ракетно-артилерійських та авіаційних ударів, як по позиціях Сил оборони, так і по мирних населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування "Південь"

"Протягом ночі Бериславський район Херсонщини обстріляно з важкої артилерії, 5 ракет реактивної системи залпового вогню "Смерч" випущено по відкритій місцевості в Баштанському районі Миколаївщини. Без людських втрат", - ідеться у повідомленні.

Військові зазначають: "Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано вогневе ураження районів зосередження живої сили, озброєння, військової техніки ворога та пунктів управління. При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані, знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи.

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Підтверджені втрати ворога становлять 30 рашистів та 2 бойові машини піхоти.

Також сили протиповітряної оборони  збили   ударний ворожий гелікоптер К-52, який намагався атакувати наші позиції.

Також зазначається, що запаси боєприпасів ворога зменшено ще на 1 склад у Бериславському районі.

 Однак, корабельне угруповання ворога у Чорному морі без змін в постійній готовності до застосування 16-ох крилатих ракет типу "Калібр", тому в ОК "Південь" нагадують, що поттрібно турбуватися про свою безпеку.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Дуже файно.
  • Маркиз
    Юрій Бутусов

    1 ч ·

    По-настоящему важная новость из российского телеграм канала. После поражения крупнейших складов боеприпасов, после выведения из строя мостов через Днепр на Каховском плацдарме, после уничтожения значительной части российской ПВО, ВСУ приступили к точечному поражению живой силы и техники.

    Да, самое болезненное для противника это нанесение потерь в личном составе, особенно в расчётах артиллерии. Я много раз писал и говорил до вторжения - у России главная проблема это не железо, это отсутствие резервов мотивированного и квалифицированного личного состава. У большой России гораздо меньше людей, которых можно послать на войну и которые способны воевать. А всеобщая мобилизация для России невыгодна, потому что приведёт во-первых, к оттоку населения и эмиграции, потерям экономики, во-вторых, насильно мобилизованные показывают крайне низкую боеспособность и несут высокие потери, в-третьих, у России не хватает запасов и производственных мощностей для снаряжения большой наземной армии, нет связи, средств разведки, экипировки, слабая логистика.

    Поэтому они вынуждены комплектовать кадровые войска нанимая людей с улицы с трехмесячными контрактами, которые не имеют по сути никакой подготовки.

    При нанесении ударов по российским позициям поражение расчетов и экипажей орудий и танков куда более важная задача, чем поражение самой техники. Любой уничтоженный оккупант - это важное достижение.

    В современной войне на истощение в первую очередь истощается не экономика - а люди.
  • Маркиз
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