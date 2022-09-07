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Сьогодні українські десантники збили два ворожі літаки Су-25, - Командування ДШВ

14 09231
Сьогодні українські десантники збили два ворожі літаки Су-25, - Командування ДШВ
Сьогодні 07 вересня, в одному із районів виконання завдань, підрозділами протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ були успішно збиті два російських штурмовика Су-25 "Грач".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування десантно-штурмових військ ЗСУ. 

Як зазначається, броньовані літаки окупантів були назавжди приземлені розрахунками ПЗРК "Ігла".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські бійці збили ворожий літак Су-25 поблизу Балаклії на Харківщині. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Артм Воронцов
    з таким прикриттям тепер і льотчики у вати одноразові як літаючі ган*дони....
    Слава нашим хлопцям!
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Грачі доліталися, фсьо.
  • sasha kozakova
    Вітаємо! Героям Слава! Дякуємо за захист!!!👏👏👏👏💙💛✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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