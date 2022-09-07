Захід дотримується помилкової позиції, надаючи Україні зброю, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не згоден із підходами Заходу щодо ситуації в Україні.

Про це він заявив під час візиту до столиці Сербії Белграда на спільній пресконференції із сербським колегою Олександром Вучичем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"Туреччина дотримується збалансованої політики щодо України та Росії, так буде надалі. Анкара виступає за якнайшвидше припинення вогню в Україні. Однак нинішні процеси свідчать, що війна не скоро закінчиться", - зазначив турецький лідер.

На його думку, ті, хто не сприймає Росію серйозно, помиляються.

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"Я відкрито заявляю про помилковість позиції Заходу (щодо війни РФ в Україні. - Ред.). Тому що є дії Заходу, засновані на провокуванні сторін. Заявляють про військову підтримку. Однак за фактом, скільки є на Заході старої зброї та металолому, відправляють в Україну", - сказав президент.

Ердоган зазначив, що доти, доки відбуватиметься курс на провокування військових дій, результативність мирних ініціатив мінімальна.

"Чи можете ви сказати, що зараз перемагає одна зі сторін? Ні! Ця війна не має переможців, але дуже багато переможених. Гине велика кількість людей, а говорити про фінансову сторону не доречно", - наголосив турецький лідер.

Турецький лідер привернув увагу до реакції Москви, яка перекрила газопостачання країн Заходу. "Росія припинила постачання газу, а ціни в Європі злетіли. Нині (у європейських країнах. - Ред.) повсюдно шукають шляхи подолання зимового сезону. Чому ж ви раніше не думали про це? Адже в руках Росії важливий ресурс. Натомість зараз аналізують резерви газосховищ", - сказав Ердоган.

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Президент Туреччини прокоментував тему напруженості у відносинах між Сербією та Косово.

"Останній виток напруженості залишився позаду. Сподіваюся, що ця позитивна атмосфера збережеться. Ескалація не відповідає інтересам народів Балканського регіону", - сказав Ердоган.