Прокремлівського блогера-мільйонника Подоляку судитимуть за виправдовування війни РФ проти України

Прокремлівського блогера Юрія Подоляку судитимуть за фактом поширення інформації, що містить виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Слідством встановлено, що чоловік, який народився та проживав у м. Суми, у 2014 року виїхав у РФ. В соцмережах, де він має мільйонну аудиторію у Росії, блогер називає себе головним спікером війни. Наразі він поширює інформацію з території держави-агресора. За його словами, він допомагає росіянам "мобилизоваться и держать информационный удар". Виправдовуючи поразки військових РФ, він розповсюджує класичні фейки російської пропаганди", - йдеться в повідомленні.

Сумська обласна прокуратура в порядку спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальний акт стосовно нього за фактом поширення інформації, що містить виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними з відкритих джерел, йдеться про прокремлівського блогера Юрія Подоляку.

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