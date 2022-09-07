Прокремлівського блогера-мільйонника Подоляку судитимуть за виправдовування війни РФ проти України
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Слідством встановлено, що чоловік, який народився та проживав у м. Суми, у 2014 року виїхав у РФ. В соцмережах, де він має мільйонну аудиторію у Росії, блогер називає себе головним спікером війни. Наразі він поширює інформацію з території держави-агресора. За його словами, він допомагає росіянам "мобилизоваться и держать информационный удар". Виправдовуючи поразки військових РФ, він розповсюджує класичні фейки російської пропаганди", - йдеться в повідомленні.
Сумська обласна прокуратура в порядку спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальний акт стосовно нього за фактом поширення інформації, що містить виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).
За даними з відкритих джерел, йдеться про прокремлівського блогера Юрія Подоляку.