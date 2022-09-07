Росія розширила санкції проти Євросоюзу, звинувативши у відмові "інвестувати у мир" в Україні

Росія розширила список представників інститутів Європейського союзу та держав, що входять до його складу, яким заборонено в’їзд на російську територію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Обмеження поширені, зокрема, на "вище військове керівництво Євросоюзу, високопосадовців силових відомств країн - членів ЄС, представників європейських комерційних організацій у сфері виробництва озброєнь та військової техніки, задіяних у постачанні військової продукції" в Україну.

Відповідну вербальну ноту російського зовнішньополітичного відомства передано до представництва Євросоюзу в Москві. У МЗС РФ розширення переліку назвали відповіддю "на чергові обмежувальні заходи проти російських фізичних та юридичних осіб".

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Там стверджують, що "у ЄС не хочуть інвестувати у мир" в Україні та Європі, "зберігають лінію на затягування конфлікту". Крім того, Москва звинуватила Євросоюз "у безпрецедентній антиросійській риториці".

Нагадаємо, 6 вересня Єврокомісія підтримала повне зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією.