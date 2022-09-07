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Росія розширила санкції проти Євросоюзу, звинувативши у відмові "інвестувати у мир" в Україні

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Росія розширила санкції проти Євросоюзу, звинувативши у відмові "інвестувати у мир" в Україні
Росія розширила список представників інститутів Європейського союзу та держав, що входять до його складу, яким заборонено в’їзд на російську територію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Обмеження поширені, зокрема, на "вище військове керівництво Євросоюзу, високопосадовців силових відомств країн - членів ЄС, представників європейських комерційних організацій у сфері виробництва озброєнь та військової техніки, задіяних у постачанні військової продукції" в Україну.

Відповідну вербальну ноту російського зовнішньополітичного відомства передано до представництва Євросоюзу в Москві. У МЗС РФ розширення переліку назвали відповіддю "на чергові обмежувальні заходи проти російських фізичних та юридичних осіб".

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Там стверджують, що "у ЄС не хочуть інвестувати у мир" в Україні та Європі, "зберігають лінію на затягування конфлікту". Крім того, Москва звинуватила Євросоюз "у безпрецедентній антиросійській риториці".

Нагадаємо, 6 вересня Єврокомісія підтримала повне зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією.

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Топ коментарі

  • nav svargi
    Росія розширила санкції.....anekdot iz 3 slov
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Ну, держись, Фондерляйнша! Захочешь купить вологоццкие кружева (maed in China) - а от кукиш тебе, без продукта идентичного натуральному маслу!
  • vadyan
    ***** сегодня выдал новый перл, что раися ничего не потеряла после начала войны.... Ну да, 50 тыс. рабов местных здохли и еще столько же инвалидов, половина техники на металлолом, экономика в пропасть, миллионы безработных, позорище и неприязнь всем миром на десятилетия.... Еще бредит, что в результате этой войны, мир избавился от гегемонии Запада и стал многополярным... Бугагааа. У деда шиза полнейшая
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