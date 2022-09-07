Росія розширила санкції проти Євросоюзу, звинувативши у відмові "інвестувати у мир" в Україні
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Обмеження поширені, зокрема, на "вище військове керівництво Євросоюзу, високопосадовців силових відомств країн - членів ЄС, представників європейських комерційних організацій у сфері виробництва озброєнь та військової техніки, задіяних у постачанні військової продукції" в Україну.
Відповідну вербальну ноту російського зовнішньополітичного відомства передано до представництва Євросоюзу в Москві. У МЗС РФ розширення переліку назвали відповіддю "на чергові обмежувальні заходи проти російських фізичних та юридичних осіб".
Там стверджують, що "у ЄС не хочуть інвестувати у мир" в Україні та Європі, "зберігають лінію на затягування конфлікту". Крім того, Москва звинуватила Євросоюз "у безпрецедентній антиросійській риториці".
Нагадаємо, 6 вересня Єврокомісія підтримала повне зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією.