Очолили псевдооргани на тимчасово окупованій території Запорізької області: 4 особам повідомлено про підозру та одну судитимуть
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора
Як розповідають у відомстві, чотирьом громадянам Запорізька обласна прокуратура повідомила про підозру, а стосовно ще одного – до суду скеровано обвинувальний акт. Їм інкриміновано колабораційну діяльність (ст. 111-1 КК України).
"Мешканець Одещини у червні 2022 року прийняв пропозицію представників країни-агресора та обійняв псевдопосаду керівника "Великобелозёрского районного отдела милиции".
Житель смт Дніпрорудного очолив так званий "Днепрорудненский районный отдел милиции".
Ще одна підозрювана у травні 2022 року отримала від представників країни-агресора призначення на псевдопосаду "председателя Кирилловской поселковой администрации".
Мешканець Бердянська, колишній працівник районних електромереж, за погодженням так званого "голови військово-цивільної адміністрації м. Бердянська" став головою у незаконно створенній окупаційною владою військово-цивільній адміністрації Андріївської ОТГ Бердянського району" - ідеться в повідомленні.
Також судитимуть ще одного мешканця Бердянська, який спочатку очолив так зване "Энергодарское межрайонное управление милиции", а з травня 2022 року був призначений "заместителем начальника главного управления" у незаконному правоохоронному органі тимчасово окупованого Енергодара - "народной милиции Таврической губернии".