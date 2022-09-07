Президент "Енергоатому" Котін закликає направити миротворців на ЗАЕС

Введення миротворчого контингенту на Запорізьку АЕС може сприяти виведенню з території станції російських військ.

Про це президент "Енергоатома" Петро Котін заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що "Енергоатом" наразі працює над планом щодо виконання рекомендацій МАГАТЕ, які викладені у звіті за результатами візиту на станцію. За його словами, кінцева мета плану - провести деокупацію ЗАЕС.

Місія запропонувала організувати безпекову зону навколо станції. В свою чергу Котін зазначив, що Україна підтримує ідею створення демілітаризованої зони і виведення російських військ.

Він зауважив, що Росія з самого початку не погоджувалася виводити свої війська, але, на його думку, тиск міжнародної спільноти може вплинути на її рішення.

"Ми з самого початку говорили, що аби це реалізувати необхідне введення миротворчого контингенту - на територію станції, Енергодару і довколишніх територій", - сказав Котін.

Він додав, що це потребує додаткових дипломатичних зусиль з боку ООН, але саме шляхом введення миротворчого контингенту можливо вивести російських загарбників.

Також читайте: Звіту МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС довіряю, але організація перебуває під тиском Заходу, - Путін

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

Також читайте: МАГАТЕ сформувало склад місії на Запорізьку АЕС. Більшість членів будуть з нейтральних країн, - The New York Times

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Читайте також: Спецслужби РФ катують працівників окупованої ЗАЕС, щоб вони нічого не розповіли інспекторам МАГАТЕ, - Енергоатом

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і 1 вересня відвідала ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

6 вересня Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.