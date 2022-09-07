Не можемо виключати втягування провідних країн в "обмежений" ядерний конфлікт, - Залужний і Забродський

На співпрацю з партнерами та на надання Україні зброї впливають два фактори: хибні уявлення про масштаби російсько-української війни та загроза застосування, за певних обставин, Росією тактичної ядерної зброї.

Про це йдеться у статті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та нардепа "ЄС", першого заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки генерала Михайла Забродського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На думку авторів, два вищезгадані фактори мають вплив на ухвалення відповідних рішень, строки і обсяги надходжень допомоги.

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Щодо першого, то сучасному поколінню, світу та європейцям, перш за все, важко уявити собі в реальності бойові дії як у часи Другої світової війни.

"А щоденні витрати боєприпасів ЗСУ, наприклад, артилерійських снарядів з розрахунку на одну гармату, в середньому втричі перевищують показники Королівської артилерії Британської армії в часи Першої світової війни. З урахуванням тривалості війни і перспектив на кампанію 2023 року, навряд чи ці показники будуть зменшуватись", - йдеться у статті.

Тому, щоб Україна могла відбивати російську агресію, вона потребує та потребуватиме значних матеріальних ресурсів і грошових витрат.

"Але не можна ігнорувати загрозу, яка з'явиться для всієї Європи. Не можна також і повністю виключати імовірність прямого втягування провідних країн світу в "обмежений" ядерний конфлікт, за яким вже напряму проглядається перспектива Третьої світової війни", - переконані автори.

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Варто повернутись до джерела російської впевненості, тобто до безкарності:

- будь-які спроби практичних кроків щодо застосування тактичної ядерної зброї мають бути припинені з використанням всього арсеналу засобів, які є в розпорядженні країн світу;

- адже, починаючи з цього моменту, Росія стане не лише загрозою для мирного співіснування України, інших її сусідів і низки європейських країн, а й державою-терористом світового масштабу.

Автори переконані, що саме з урахуванням такої складної і неоднозначної комбінації факторів повинні розглядатися перспективи військової кампанії 2023 року. Адже тільки повне і комплексне врахування дозволить створити передумови для того, щоб ЗСУ завдали поразки збройним силам Росії та припинилась війна всередині Європи.

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