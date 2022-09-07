Майно нардепа-зрадника Ковальова на 3 мільйони гривень передали до АРМА

Майно вартістю 3 мільйони гривень підозрюваного у держзраді нардепа передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України.

Суд передав в управління АРМА частки корпоративних прав двох підприємств та легковий автомобіль BMW X6, які належать народному депутату України, підозрюваному у державній зраді та співпраці з окупантами на території Херсонської області. Вартість арештованого майна становить 3 мільйони гривень.

За даними слідства, від 12 березня 2022 року народний депутат України постійно перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області. Він публічно висловлював підтримку дій і рішень представників псевдовлади РФ.

Також він обійняв псевдопосаду "заступника глави уряду Херсонської області".

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Раніше слідчий суддя вже наклав арешт та передав в управління АРМА майно і корпоративні права українського інформаційно розважального телеканалу "4 канал", який є власністю народного депутата, а також гроші з банківських рахунків на загальну суму майже 15 млн грн.

За інформацією ДБР, до Агентства з розшуку та менеджменту активів передали майно нардепа-зрадника Олексія Ковальова.

Раніше повідомлялось, що екснардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов став зрадником та провів зустріч із представником Кремля на Херсонщині.

28 серпня Слідком РФ підтвердив смерть Олексія Ковальова.

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