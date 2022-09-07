Майно нардепа-зрадника Ковальова на 3 мільйони гривень передали до АРМА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України.
Суд передав в управління АРМА частки корпоративних прав двох підприємств та легковий автомобіль BMW X6, які належать народному депутату України, підозрюваному у державній зраді та співпраці з окупантами на території Херсонської області. Вартість арештованого майна становить 3 мільйони гривень.
За даними слідства, від 12 березня 2022 року народний депутат України постійно перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області. Він публічно висловлював підтримку дій і рішень представників псевдовлади РФ.
Також він обійняв псевдопосаду "заступника глави уряду Херсонської області".
Раніше слідчий суддя вже наклав арешт та передав в управління АРМА майно і корпоративні права українського інформаційно розважального телеканалу "4 канал", який є власністю народного депутата, а також гроші з банківських рахунків на загальну суму майже 15 млн грн.
За інформацією ДБР, до Агентства з розшуку та менеджменту активів передали майно нардепа-зрадника Олексія Ковальова.
Раніше повідомлялось, що екснардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов став зрадником та провів зустріч із представником Кремля на Херсонщині.
28 серпня Слідком РФ підтвердив смерть Олексія Ковальова.