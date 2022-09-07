Донатери на бандерпечі для ЗСУ мають шанс отримати боксерські рукавиці з автографом Кличка

Віталій Кличко підтримав волонтерську ініціативу "Української команди" "Тепло на фронт" і передав боксерські рукавиці зі своїм автографом, які мають бути розіграні серед тих, хто задонатить на бандерпечі для захисників.

Про це передає сайт "Української команди", інформує Цензор.НЕТ.

"Я приєднуюсь до волонтерської ініціативи "Української команди" по обігріву тисяч військових. Це виготовлення бандерпечей для захисників на передовій. Також передаю ось такі боксерські рукавиці з автографом, які будуть розіграні серед тих, хто задонатив на печі", - заявив Віталій Кличко.

Він наголосив, що напередодні холодів важливо забезпечити воїнів теплом, і закликав долучатися до волонтерської ініціативи з постачання бандерпечей на фронт.

"На дворі стає холодніше. Готуємось до опалювального сезону. Але важливо також обігріти наших захисників. Друзі! Передайте своє тепло нашим воїнам! Нашим буде тепло – ворогам пекло!" - зазначив Кличко.

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Як повідомляє сайт "Української команди", у розіграшу братимуть участь усі донати, зроблені з моменту запуску акції "Тепло на фронт". Переможців буде декілька, їх визначатиме один із сервісів рандомних чисел. Долучитися можна за посиланням.