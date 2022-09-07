Польські правоохоронці взяли свідчення щодо воєнних злочинів РФ у 1200 українських біженців, - Офіс Генпрокурора

Генеральний прокурор України Андрій Костін провів розмову з польським колегою Збігнєвом Зіобро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора.

Під час онлайн зустрічі обговорили практичну допомогу для України та подальшу співпрацю.

Зокрема, йшлося про можливість прибуття в Україну експертної місії Польщі для підсилення та допомоги прокурорам та слідчим. Андрій Костін наголосив, що допомога першої групи експертів, яка разом з українськими колегами працювала над розслідуванням воєнних злочинів у Бородянці, Києві та Миколаєві, була неоціненною. Польські фахівці допомогли зафіксувати пошкодження у містах за допомогою 3D-сканерів. Генеральні прокурори погодилися, що після узгодження безпекових та технічних питань буде визначено дату приїзду наступої групи експертів.

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Пан Зіобро підкреслив, що готовий до обговорення усіх ініціатив української сторони та налаштований підтримувати Україну як на національному рівні всередині Польщі, так і на міжнародній арені.

Андрій Костін звернувся з пропозицією посилити координацію зусиль щодо роботи з українськими біженцями у Польщі, які стали жертвами або свідками воєнних злочинів. Збігнєвом Зіобро підтримав її та поінформував, що польські правоохоронці вже провели близько 1200 допитів українських громадян. Він також додав, що у Польщі працює спеціальний телефон довіри для свідків та жертв міжнародних злочинів. До роботи з біженцями залучені психологи та інші спеціалісти, а прокурори готові виїжджати безпосередньо до місць проживання українських громадян для проведення допитів. Зібрані матеріали можуть бути долучені до українських кримінальних проваджень.