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Директорка київської гімназії Душкіна, яка здавала ворогу позиції ЗСУ, втекла за кордон, - ЗМІ

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Директорка київської гімназії Душкіна, яка здавала ворогу позиції ЗСУ, втекла за кордон, - ЗМІ
З України втекла директорка Печерської гімназії 75 у Києві, яку суд відпустив під заставу у справі про наведення ворожої артилерії на позиції ЗСУ.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформацію про це на судовому слуханні оприлюднив адвокат. Прокуратура перевіряє дані про перетин нею кордону з Угорщиною. Йдеться про директора київської школи Аллу Душкіну, яку звинувачують у здачі позицій ЗСУ в обмін на посаду міністра освіти. Наприкінці липня вона вийшла із СІЗО за півмільйона гривень", - йдеться у дописі.

Журналіст нагадує, що у суду були "злізобетонні докази" переписки зрадниці з ворогом про розташування українських сил. Але жінку відпустили під заставу і ось вона вже за кордоном.

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Топ коментарі

  • Andrew86
    У нас есть границы?
    У нас есть государство?
    У нас в государстве есть границы бесстыдства власти и пределы беззакония?
  • Sharl
    А разве за предательство, шпионство, терроризм, диверсионную деятельность и вредительство - можно под заставу выходить??? Ну у нас и судебная система…. А судья випадково коригувальником не работала??
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Стрелков принес хорошие новости с Херсонщины Докладывает: ВСУ дальше продвигаются на Херсонском направлении, контратака ВС РФ провалилась, угроза полного прорыва фронта.
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