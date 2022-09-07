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Іспанія відправила Україні нову партію артилерійських снарядів. ФОТО

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Іспанія відправила Україні нову партію артилерійських снарядів. ФОТО
Іспанія направила Україні черговий літак з боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнм на онлайн-медіа Мілітарний, про це йдеться у повідомлені Міністерства оборони Іспанії.

Це вже п’яте постачання озброєння для Києва з боку Мадрида за останні кілька днів.

Як зазначається, за підтримки союзної країни минулого тижня ще чотири рейси з боєприпасами вилітали з військово-морської бази Рота (провінція Кадіс в Андалусії).

Постачання, які були зроблені цими днями, становлять 75 піддонів зі 155-мм боєприпасами.

Іспанія відправила Україні нову партію артилерійських снарядів 01

"Літак Повітряних сил T-23 вилетів з авіабази Торрехон-де-Ардос під Мадридом із боєприпасами для великокаліберної артилерії для України", – йдеться у повідомлені Міноборони Іспанії.

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Крім того, з Іспанії вже виїхали 20 вантажівок з зимовим спорядженням для українських військових.

Десять із них уже прибули до Польщі, ще десять перебувають у дорозі.

"Ці поставки – приклад рішучої та постійної підтримки, яку Іспанія надає українському народу протягом тривалого часу. На цьому в діалозі зі своїми колегами із Європейського Союзу", - наголосила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

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Топ коментарі

  • Snart
    Одним словом -Друзі. Тихо без зайвого галасу допомагають нищити рашистів.
  • Mykhailo Stepanov
    muchas gracias
  • Alex Tiger
    Мне особо понравилось фото с поставками первой партии снарядов от Испании, на котором на одном из снарядов королева Испании Летисия поставила свой автограф.
    Так сказать, привет *****, срущему в чемодан, от королевы.
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