Іспанія відправила Україні нову партію артилерійських снарядів. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнм на онлайн-медіа Мілітарний, про це йдеться у повідомлені Міністерства оборони Іспанії.
Це вже п’яте постачання озброєння для Києва з боку Мадрида за останні кілька днів.
Як зазначається, за підтримки союзної країни минулого тижня ще чотири рейси з боєприпасами вилітали з військово-морської бази Рота (провінція Кадіс в Андалусії).
Постачання, які були зроблені цими днями, становлять 75 піддонів зі 155-мм боєприпасами.
"Літак Повітряних сил T-23 вилетів з авіабази Торрехон-де-Ардос під Мадридом із боєприпасами для великокаліберної артилерії для України", – йдеться у повідомлені Міноборони Іспанії.
Крім того, з Іспанії вже виїхали 20 вантажівок з зимовим спорядженням для українських військових.
Десять із них уже прибули до Польщі, ще десять перебувають у дорозі.
"Ці поставки – приклад рішучої та постійної підтримки, яку Іспанія надає українському народу протягом тривалого часу. На цьому в діалозі зі своїми колегами із Європейського Союзу", - наголосила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.