Зеленський і Шольц обговорили плани подальшого посилення оборонних можливостей України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер президента.

"Провів телефонну розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцем на широкий перелік тем", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що під час розмови він подякував главі німецького уряду за підтвердження EUR5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС, а також розповів про необхідність повноцінної програми МВФ.

"Обговорили плани щодо подальшого посилення оборонних спроможностей України", – повідомив Зеленський.

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