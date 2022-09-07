Зеленський і Шольц обговорили плани подальшого посилення оборонних можливостей України
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер президента.
"Провів телефонну розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцем на широкий перелік тем", - написав Зеленський.
Президент зазначив, що під час розмови він подякував главі німецького уряду за підтвердження EUR5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС, а також розповів про необхідність повноцінної програми МВФ.
"Обговорили плани щодо подальшого посилення оборонних спроможностей України", – повідомив Зеленський.