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Зеленський і Шольц обговорили плани подальшого посилення оборонних можливостей України

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Зеленський і Шольц обговорили плани подальшого посилення оборонних можливостей України
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер президента.

"Провів телефонну розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцем на широкий перелік тем", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що під час розмови він подякував главі німецького уряду за підтвердження EUR5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС, а також розповів про необхідність повноцінної програми МВФ.

"Обговорили плани щодо подальшого посилення оборонних спроможностей України", – повідомив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Bob Fayn
    кажуть шо били...видно синяк під оком і бровами..хороший кулак був
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    на Киев втарая армия мира
  • ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
    Пропагандист Соловьев появился в прямом эфире с фингалом и ссадинами на лице.....

    Российский пропагандист Владимир Соловьев, кажется, договорился в своих резких высказываниях и кто-то из оппонентов накануне прямого эфира телеведущего встретил и поприветствовал его кулаками.

    Один фингал «украсил» левую скулу журналиста, покраснения заметны также на его носу и переносице.

    Пропагандист из-за своих резких высказываний имеет немало врагов. Одним из них является эстрадная певица Алла Пугачева
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