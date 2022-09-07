Верещук очолить новостворений Координаційний штаб з питань деокупованих територій

Таке рішення сьогодні ухвалив Уряд. За ініціативою Президента України на Урядовій нараді прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити Координаційний штаб з питань деокупованих територій. Головою штабу запропоновано призначити віцепрем’єрку Ірину Верещук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Основне завдання Координаційного штабу – відновлення територій, які ЗСУ звільняють від ворога, відбудова державної та цивільної інфраструктури, нормалізація їх життєзабезпечення. Таких територій зараз стає дедалі більше.

"Що по собі залишає ворог на деокупованих територіях, Україна вже побачила. Це знищені соціальна та комунальна інфраструктури, зруйноване житло, спалені та пограбовані підприємства, підвали, що перетворилися на катівні. Ми повертатимемо ці землі до життя. Мета – подальша реінтеграція таких районів", – прокоментувала рішення Уряду віцепрем’єрка.

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Нагадаємо, останнім часом у ході контрнаступу Українська армія майже щодня звільняє від ворога населені пункти. Так, у серпні були деокуповані, зокрема, село Мазанівка Краматорського району Донеччини та Високопілля Бериславського району Херсонщини. Кілька днів тому ЗСУ звільнили ще один населений пункт у Донецькій області та два – на півдні нашої держави. Також українські війська суттєво просунулися вперед на напрямку Лисичанськ-Сіверськ.