НАБУ і САП повідомили "слузі народу" Трухіну про підозру в спробі підкупу поліцейських

НАБУ і САП повідомили народному депутату України про підозру в спробі підкупу співробітників поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"7 вересня 2022 року НАБУ і САП повідомили народному депутату України про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

За версією слідства, у серпні 2021 року народний обранець запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським у розмірі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю", - йдеться у повідомлені.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Зазначається, що розслідування зазначеного факту розпочато 2 лютого 2022 року Генеральним прокурором на підставі матеріалів журналістського розслідування.

Прізвище нардепа НАБУ не повідомляє, але судячи з наданих подробиць справи мова йде про "слугу народу" Олександра Трухіна.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали. Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався залишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.