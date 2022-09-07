Сценарій зупинки Запорізької АЕС розглядається, але не є пріоритетним, - Держатомрегулювання

У разі країньої необхідності Державна інспекція ядерного регулювання може ухвалити рішення про відключення шостого енергоблока Запорізької атомної електростанції. Але цей сценарій не розглядається, як пріоритетний.

Про це 7 вересня під час брифінгу повідомив виконувач обов’язків голови Держатомрегулювання Олег Коріков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Дійсно, розглядається варіант зупинки станції. Якщо виникнуть відповідні умови, які потребуватимуть зупинки станції, то енергоблок №6 буде зупинено", - зазначив посадовець.

За його словами, станція втратила сполучення із зовнішньою електричною мережею України.

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"Запорізька атомна електростанція виробляє електрику для власних потреб самостійно, щоб забезпечити живлення всіх необхідних технологічних систем, систем безпеки, для того, щоб забезпечити життєдіяльність обладнання атомної електростанції. Це є проєктний режим, але подальше погіршення ситуації призведе до того, що ми будемо вимушені експлуатувати резервні дизельні електростанції для того, щоб забезпечити електричним струмом наші системи безпеки", - пояснив Коріков.

Він підкреслив, що резерви дизельного палива в умовах війни дуже складно поповнювати.

"Фактично це є чотири цистерни дизельного пального на добу. Такий обсяг дуже проблематично завозити зараз через лінію зіткнення на Запорізьку АЕС. Ми можемо потенційно опинитися у ситуації, коли закінчиться дизель, і це може призвести до аварії з пошкодженням активної зони реакторів та, відповідно, викидом радіоактивних продуктів у навколишнє середовище", - додав посадовець.

Олег Коріков наголосив, що аварія на ЗАЕС матиме транскордонні наслідки.

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Пізніше, Державна інспекція ядерного регулювання надала додаткове роз'яснення щодо інформації про можливу зупинку всіх енергоблоків ЗАЕС.

"Інформація, яка сьогодні з'явилася у ЗМІ, що, ніби-то, Україна розглядає варіант зупинки усіх енергоблоків ЗАЕС, є некоректною. Відповідь в.о. Голови Держатомрегулювання України Олега Корікова на запитання модератора брифінгу в Медіацентрі "Україна" варто розуміти наступним чином: Держатомрегулювання вивчає усі можливі варіанти та конфігурації роботи енергоблоків ЗАЕС. Серед багатьох з них є і такий, який передбачає повну зупинку енергоблоків.

Однак, ці слова не потрібно розуміти, що зупинка усіх реакторів є пріоритетним і головним сценарієм дій, які можливі найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Держатомрегулювання вивчає усі потенційні варіанти, однак, очевидно, не всі вони будуть застосовані. Тобто, повна зупинка енергоблоків ЗАЕС в окупації, умовах воєнних дій з небезпекою фактично втратити електроживлення власних потреб станції не є пріоритетним варіантом.

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Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

27 серпня Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Вона прибула туди 1 вересня. Втім, навіть цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

6 вересня МАГАТЕ представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.

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