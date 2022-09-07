Новини

СБУ запобігла посиленню впливу РФ на роботу митних органів України: 24 митники відсторонені від посад

6 12917
СБУ запобігла посиленню впливу РФ на роботу митних органів України: 24 митники відсторонені від посад
Ідеться про припинення незаконної співпраці посадовців митних органів із громадянами, які увійшли до санкційного списку контрабандистів згідно з Указом Президента Володимира Зеленського від 21.04.2021.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що СБУ встановила, що 3 особи із цього списку мають російське громадянство, а одна особа – румунське. Тому СБУ ініціювала припинення у них громадянства України.

Більшість підсанкіційних фігурантів прагнули обійти обмеження, продовжили протиправну діяльність через афільовані структури та намагались зберегти вплив на посадових осіб.

"Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора у кількох підсанкційних осіб проведено 23 обшуки, в результаті яких виявлено зброю, бойові припаси та вибухові речовини. Наразі 24 митники, серед яких і службовці керівного рівня, вже відсторонено від займаних посад", - ідеться в повідомленні.

Читайте: В списку доньки Путіна: Кабмін пропонує запровадити санкції проти низки осіб з РФ та Білорусі

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Don Pedro 12300c42
    Це как судді, 100% зрадники, хабарники та колаборанти.
    Скільки ціх мразів скоротили або покарали 0,1%
  • Pawlo Kit
    Та курва, якій окупанти обіцяли посаду міністра освіти за співпрацю, що вийшла під заставу 500к гривень, перетнула кордон з Угорщиною!
  • Hulio
    СБУ: "Ето наша корова і ми её доім !"
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини