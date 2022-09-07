Зеленський змінив керівників низки військових адміністрацій у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях

Президент України Володимир Зеленський змінив керівників ряду військових адміністрацій в Донецькій і Луганській областях, а також у Запорізькій та Херсонській областях.