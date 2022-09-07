400 тис. біженців з України працевлаштувались у Польщі

Польщі легально працюють 400 тисяч воєнних мігрантів з України.

Про це повідомив Урядовий уповноважений у справах воєнних біженців з України Павел Шефернакер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Чиновник зазначив, що з 1 мільйона 300 тисяч українців, які залишаються в Польщі довше, 550 тисяч є у працездатному віці, а 400 тисяч із цієї групи, тобто 75 відсотків, працюють і сплачують податки: "Це група людей, яка працює на польську економіку. Я додам, що ці додаткові 400 тисяч осіб, котрі останніми місяцями працюють у Польщі, це не люди, які відібрали роботу у польського робітника. Вони доповнили наш ринок праці і додатково працюють на наш ВВП і наш економічний розвиток".

Шефернакер повідомив, що протягом півроку від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну польсько-український кордон перетнули близько 6 мільйонів осіб, включно з прикордонним рухом. З них близько 2,5 мільйонів осіб втікали від війни на довше, а половина з них залишилася в Польщі.

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