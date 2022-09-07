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400 тис. біженців з України працевлаштувались у Польщі

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400 тис. біженців з України працевлаштувались у Польщі
Польщі легально працюють 400 тисяч воєнних мігрантів з України.

Про це повідомив Урядовий уповноважений у справах воєнних біженців з України Павел Шефернакер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Чиновник зазначив, що з 1 мільйона 300 тисяч українців, які залишаються в Польщі довше, 550 тисяч є у працездатному віці, а 400 тисяч із цієї групи, тобто 75 відсотків, працюють і сплачують податки: "Це група людей, яка працює на польську економіку. Я додам, що ці додаткові 400 тисяч осіб, котрі останніми місяцями працюють у Польщі, це не люди, які відібрали роботу у польського робітника. Вони доповнили наш ринок праці і додатково працюють на наш ВВП і наш економічний розвиток".

Шефернакер повідомив, що протягом півроку від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну польсько-український кордон перетнули близько 6 мільйонів осіб, включно з прикордонним рухом. З них близько 2,5 мільйонів осіб втікали від війни на довше, а половина з них залишилася в Польщі.

Також читайте: Польща скасувала податок на доходи для українських біженців, які працюють віддалено

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Топ коментарі

  • Бандерівець
    Нажаль, це вже втрачені люди для України... Їх повернути буде неможливо...
  • Vlad Cheh
    А вот и нет. У нас есть преимущество: бренд "made in Ukraine" будет на десятилетия стимулом к покупке в условиях конкуренции. Именно по причине деглобализации после срывания масок с Китая и России, когда уже люди будут смотреть, где произведен товар и куда уйдут их деньги. То есть инвесторы будут с удовольствием открывать здесь хотя бы этап финишной сборки, а может и весь цикл. Чтобы получить заветный ярлык на товар, который будет пользоваться очень большим спросом во всей Европе как защитницы от орков и прочей нечисти. Инвесторы - это рабочие места, конкуренция, зарплаты. Конечно, люди вернутся только в том случае, если здесь будет не менее 75% от того дохода (зарплата минус коммуналка и траты на еду и здоровье), чем есть в Польше. Это возможно. Конечно, Ермак давно уже должен будет висеть в петле и куча "слуг" тем более, иначе все бесполезно будет.
  • Оксана Щербакова 63f182cf
    Ті,хто все втратив в Україні,звісно не збираються повертатись. А так чую думку,що навпаки додому хочуть. Ну і робота тут в наших така собі.
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