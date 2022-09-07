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Угорщина хоче зменшити залежність від російських енергоносіїв, - президентка Новак

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Угорщина хоче зменшити залежність від російських енергоносіїв, - президентка Новак
Президентка Угорщини Каталін Новак у середу заявила, що метою країни є зменшення залежності від енергоносіїв із Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду" , про це Новак заявила на пресконференції з главою Румунії Клаусом Йоганнісом у Бухаресті.

Говорячи про ситуацію в енергетиці, президентка Угорщини зазначила, що її країна перебуває у складному становищі та є більш вразливою, ніж Румунія, бо не має виходу до моря. Тому в майбутньому Будапешт прагне досягти "енергетичного суверенітету".

"Ми працюємо над цим, ми раді бачити й підтримувати будь-яку ініціативу, яка збільшує можливість диверсифікації енергетики та незалежності від російських енергоносіїв. У цьому відношенні ми розраховуємо і на Румунію", – зазначила Новак.

Попри заяви президентки Угорщини, дії керівництва країни в останні тижні свідчать, що вона, навпаки, все більше покладається на російські енергоресурси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Єврокомісії хочуть обмежити ціну на російський газ до 50 євро за МВт.годину, - Politico

Нагадаємо, що "Газпром" з 1 вересня постачатиме в Угорщину через Сербію на 5,8 мільйонів кубометрів природного газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.

До цього Росія погодилась дати Угорщині додаткові 700 мільйонів кубометрів газу після візиту глави угорського МЗС Петера Сійярто до Москви.

Крім того, Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на проєкт "Пакш II" – розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська державна корпорація "Росатом".

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Топ коментарі

  • Adalet
    Угорщина хоче зменшити залежність від расєйський енергоносіїв шляхом збільшення закупівель расєйських енергоносіїв. ЗаГадАчнаЙа кацапська УгОрскаЙА дуШа лікує діабет дієтою з цукерок
  • Vlad Cheh
    Венгрия как раз довольно легко прогибается. Куда опаснее Австрия с их скрытыми намерениями (это вообще враг номер один), а также Италия, Франция и Германия всегда могут вставить палки в колеса. Вообще Венгрия транслирует повестку Австрии, а самостоятельно не очень-то и к кацапам рвется, Орбану важнее у власти остаться, иначе в тюрьму пойдет после расследований. Венгрию просто используют как мальчика для битья, а на деле решают свои интересы. Вот какое дело Венгрии до Авена и прочих шестерок? Да никакого, ничего лишнего за это не будет. А вот Австрии еще как, там 90% капитализации олигархов связаны с кацапами. Они самые опасные и вредные, при этом их как бы не видно. Надо выводить их на чистую воду, а не следить за Венгрией.
  • Яр Холодний
    Та "ніхрєна" там нічого подібного! Просто мадярська влада хоче "на двох стільцях усидіть" Все почалося з договору на будівництво АЕС, до якого причетний Орбан і його оточення Договір засекречений! Чому? Та тому, що там наявні, скоріш всього, деякі "пунктики", які надають преференції від майбутніх доходів саме цим "жукам" Їх цим "купили" і цим саме і "прив"язали" От вони і "відпрацьовують"! А порвать з ЕС теж не хочуть -бо якщо ЕС відбере всі привілегії та головне - фінансування, то Угорщина "вилетить в трубу" У них більша половина працездатного населення за кордон виїхала
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