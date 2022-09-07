У Польщі є лише два союзники – Україна та Велика Британія, - Качинський
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", таку заяву Качинський зробив на економічному форумі в польському місті Карпач.
"Часи міняються, і з цих часів, виходячи з нашого досвіду, ми бачимо, що маємо лише двох союзників. По-перше, це Україна. А наш другий союзник – це Англія", – заявив він.
За словами Качинського, в новий час "Україна виграє війну, а ми будемо поруч із Україною".
Разом із тим, лідер ПіС розкритикував Європейський Союз, назвавши його політику "неоімперською".
"Колись у нас був вибір між Росією та ЄС. Ми зробили цей вибір, оскільки не хотіли повернення в те життя, яке мали раніше, цей вибір був очевидним. Так, ЄС справді допоміг нам, зокрема із сільським господарством, селами і безробіттям", – сказав Качинський.
Але тепер ми бачимо зовсім іншу політику ЄС. Нова політика ЄС базується на принципі: хто сильніший – той має рацію. І ця політика є неоімперською", – додав він.