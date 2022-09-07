Офіс Генпрокурора розпочав розслідування через можливе катування британського волонтера військовими РФ
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB, про це повідомив на брифінгу 7 вересня Генеральний прокурор Андрій Костін.
"Є підстави вважати, що, можливо, йому не надавалась необхідна медична допомога, можливо, це було причиною смерті цього волонтера", - заявив Генпрокурор.
За його словами, британця захопили в полон росіяни у квітні цього року, коли чоловік здійснював волонтерську діяльність щодо евакуації мирного населення на території Запорізької області.
Волонтера примусово перевезли на тимчасово окуповану територію Донеччини. А в липні окупаційна влада регіону повідомила, начебто британець загинув внаслідок "хвороби і стресу".
Після півтора місяця переговорів Україні вдалося повернути тіло загиблого на підконтрольну територію.
Костін зазначив, що на тілі волонтера є ознаки тілесних ушкоджень, і це може свідчити про жорстоке поводження, що могло стати справжньою причиною загибелі.
"Тіло, надане країною-агресором, зберігалося в неналежних умовах і перебуває в понівеченому стані, тому справжні причини смерті будуть встановлені після проведення судово-медичної експертизи", – сказав очільник ОГП.
"Є підстави вважати, що, можливо, йому не надавалась необхідна медична допомога, можливо це було причиною смерті цього волонтера", - додав він.
Розслідування загибелі доручили Головному слідчому управлінню Служби безпеки. А його перебіг Генпрокурор взяв на особистий контроль.
Нагадаємо, наприкінці квітня двоє британських гуманітарних співробітників потрапили в полон російських військових. Чоловіків затримали неподалік від Запоріжжя, коли вони намагалися евакуювати українську родину з села в Запорізькій області.