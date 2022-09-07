У нас на 1 300 км фронту ідуть активні бої, - Міноборони

У Міністерстві оборони визнали, що певні успіхи у ЗСУ є, додавши, що на Півдні і Сході триває оборонна операція.

Бойові дії йдуть по всій лінії фронту, певні успіхи у Збройних сил є. Про це сьогодні, 7 вересня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас 1 300 км активних бойових дій, а взагалі лінія фронту у 2 500 км. Так от, на всіх цих 1 300 км йдуть активні бойові дії, тобто тут не варто виділяти якийсь окремий регіон, тому що бойові дії йдуть скрізь", – сказала Маляр.

При цьому, за її словами, на Півдні і Сході триває оборонна операція, яка, по суті, є цілим комплексом заходів.

"І це частина заходів, які мають наступальний характер, частина заходів, які мають оборонний характер. Тому ми маємо багато різнопланових, у нас немає чорного і білого, у нас є різні факти. Так, у нас є певні успіхи, у нас є стримування ворога", – сказала Маляр.

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Також вона закликала українців дотримуватися певної інформаційної дисципліни.

"Користуючись нагодою, я звертаюся до наших громадян дотримуватись певної інформаційної дисципліни, тому що Збройні сили потребують іноді інформаційної тиші. Якщо ми говоримо про звільнені населені пункти, то назву непотрібно називати доти, доки ЗСУ там не закріпляться", – наголосила Маляр і додала, що потрібно чекати на офіційні повідомлення.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили атаки біля 11 населених пунктів.

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