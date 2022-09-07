Проти російського олігарха Лісіна, танкери якого постачають нафтопродукти в ЄС в обхід заборони, не введено жодних санкцій, - ЗМІ

Журналістка Наталія Седлецька оприлюднила інформацію, що проти російського олігарха Володимира Лісіна не введено жодних санкцій, попри те, що його танкери вивозять нафтопродукти до ЄС, порушуючи санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Седлецька зазначила: "Це - російський олігарх Владімір Лісін. Він найбагатший бізнесмен в РФ за рейтингом Forbes 2022 року.

Виявилось, що олігарх Лісін успішно освоїв нехитру схему - а саме, як постачати в Європу нафтопродукти в обхід заборони російським танкерам заходити в порти країн Євросоюзу.

Так, ще з квітня ЄС ввела "бан" для суден під російськими прапорами на користування європейськими портами. Але ось що виявило розслідування нашого Максима Савчука:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські танкери обходять заборону входження в порти ЄС - перевантажують нафту в морі, - ЗМІ

Нафтові танкери компанії Лісіна регулярно підходять впритул до одного з таких європейських портів - порту Констанца в Румунії. А там у нейтральнах водах Чорного моря перевантажують нафту й нафтопродукти на судна вже під прапорами європейськийх країн, які далі везуть її в країни ЄС - наприклад, у Грецію.

Журналіст "Схем" довго спостерігав за моніторинговим сервісом Marine Traffic, фіксуючи такі приклади системного обходу обмеження ЄС компанією Лісіна.

Що цікаво, що цей найбільший російський олігарх сам наразі не потрапив під персональні санкції ані США, ані ЄС, ані Британії, ані України".



