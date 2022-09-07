Кабмін повністю заборонив експорт українського вугілля

Уряд наклав цілковиту заборону на експорт українського вугілля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до Обсягів квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, затверджених постановою КМУ від 29.12.2021 № 1424, в частині повної заборони експорту вугілля українського походження за кодом згідно з УКТЗЕД 2701", - написав він.

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Нагадаємо, у червні повідомлялося, що Кабінет міністрів постановою № 666 розширив перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік, зокрема газ українського видобутку. Зокрема, уряд заборонив експортувати:

рідке паливо (мазут)

вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, отримані з кам'яного вугілля (крім коксівного вугілля)

природний газ українського походження.

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