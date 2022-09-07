Україна пропонує створити міжнародну місію за участі ООН та ЄС, яка сприятиме виведенню військ РФ із території ЗАЕС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Урядового порталу.
"Ми обговорили з європейськими партнерами необхідність демілітаризації Запорізької атомної електростанції. На жаль, візит МАГАТЕ не приніс у цьому напрямку відчутних результатів. Тому ми пропонуємо створити міжнародну місію за участі ЄС, ООН та інших організацій, яка сприятиме виведенню російських військ із території ЗАЕС та 30-и кілометрової території навколо станції, що сприятиме її безпечному функціонуванню", - заявив у своїй промові на засіданні Уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Також він додав, що Україна вже готова сприяти енергетичній незалежності ЄС завдяки збільшенню експорту нашої електроенергії. Адже зараз Україна експортує 300 МВт, а потенціал — у сім разів більше. Так само Україна може бути "газовим сейфом" Європи завдяки нашим найбільшим газосховищам.
Нагадаємо, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що необхідно розрізняти "створення демілітаризованої зони" навколо Запорізької АЕС від створення "зони ядерної безпеки". За його словами, концепція демілітаризації — це ширша концепція, яка має географічний, оперативний масштаб зовсім іншого характеру.
Він зауважив, що це може бути крок до повної демілітаризації чи "амбітних речей на кшталт цього", але – наразі те, що терміново необхідно сьогодні — згода на встановлення захисту … щита по периметру об’єкта.
Своєю чергою Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію й Україну домовитися про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції, захопленій російськими військами.