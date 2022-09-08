Зі 102 суден з українським зерном 70 вирушили до Азії та Африки, - Зеленський

Президент України спростував заяву Путіна про те, нібито більшість українського зерна вивозиться до Європи, а не бідних країн, які його найбільше потребують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

"Українське продовольство було експортовано на три континенти - в Африку, Азію і Європу. Якщо детально, 54 судна вже направлені в Азію. 16 суден уже направлено в Африку, 32 судна – у Європу. І частина з цього обсягу, до речі, знову ж таки, потім направляється в азійські та африканські країни", - поінформував президент.

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За його словами до кінця цього місяця з українських морських портів може бути експортовано не менше 3 мільйонів тонн агропродукції, і значна частина – саме для найбідніших країн.

"Зокрема, був доставлений перший вантаж до Ефіопії. Маршрут був непростий, спочатку - морем, потім - вантажівками, але сотні тисяч ефіопів реально врятовані від голоду", - заявив Президент.

Він зауважив: можливо, РФ це не влаштовує, і вона не хоче цього помічати, але світу саме це і потрібно - рятувати країни на різних континентах від хаосу, рятувати людей від голоду.

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Як зазначив Зеленський, Україна, на відміну від РФ, не робить расистського поділу світу на тих, хто заслуговує на безпеку, і тих, хто нібито цього не заслуговує; на тих, хто заслуговує жити без голоду, і на тих, хто нібито цього не заслуговує.

"Ми підтримуємо всіх людей, усі країни. І ті, які нам допомагають, і ті, які поки утримуються від допомоги. І ті, які більш стабільні, і ті, які менш стабільні. Ще раз наголошую: Україна була, є й буде гарантом світової продовольчої безпеки", - підсумував Президент, подякувавши всім, хто захищає нашу державу, і кожному з партерів України, хто допомагає нам боротися за свободу.

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