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Керівник оборонного відомства США Остін оголосить про черговий пакет допомоги Україні 8 вересня у Німеччині, - Пентагон

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Керівник оборонного відомства США Остін оголосить про черговий пакет допомоги Україні 8 вересня у Німеччині, - Пентагон
Глава Пентагону Ллойд Остін оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні в четвер у Німеччині на п’ятій зустрічі у форматі "Рамштайн"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на C-SPAN.

Таку заяву зробив заступник міністра оборони США Колін Каль.

Каль уточнив, що в новому пакеті військової допомоги будуть, серед іншого, додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS.

"Абсолютно точно буде більше боєприпасів GMLRS... Це дійсно те, що потрібно українцям", - сказав він.

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Зустріч в даному форматі являє собою конференцію міжнародних союзників України на чолі з США. Перша така зустріч була організована 26 квітня 2022 року на авіабазі Рамштайн в Німеччині.

Формат об'єднує понад 40 країн, більшість з яких є членами НАТО та ЄС. Зустрічі проводяться з метою координації військової допомоги Україні для відбиття російської агресії.

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Топ коментарі

  • vadyan
    В штатах завод по производству ракет к Хаймарсам работает в три смены без остановок
  • Sergey Prigozhy
    Какие деньги? GMLRS - это не про деньги. У вас там на расее вообще тупых в боты набирать стали? )
  • Philip c31e0bf0
    У Бєлгороді, щось підстанція замерехтіла та й пропало світло в місті



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