Країни Балтії закликають ООН розслідувати факти депортації українців до РФ

ООН слід розгорнути спеціальну місію для розслідування фактів масових депортацій російськими загарбниками мешканців тимчасового окупованих територій України.

Про це від імені трьох країн Балтії заявив на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник Латвії при цій організації Андрейс Пілдеговічс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Подібно до місії із встановлення фактів стосовно масового вбивства українських військових в Оленівці, ми закликаємо ООН створити місію зі встановлення фактів для документації депортацій громадян України", - сказав він.

Дипломат наголосив, що війна Росії проти цивільного населення України - "свідомий послідовний підхід, який застосовується від початку російської агресії, покликаний зламати супротив та дух українського народу". За його словами, не спромігшись перемогти Україну на полі бою, російські війська намагаються досягти своїх цілей тероризуючи українське цивільне населення.

Пілдеговічс додав, що за даними достовірних звітів державних, недержавних та міжнародних організацій, загарбники примусово перемістили до РФ понад 1,7 млн українців, у тому числі понад 240 тис. дітей.

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"Російські сили створили близько 20 так званих фільтраційних таборів чи центрів на тимчасово окупованих територіях України", - додав латвійський дипломат.