Пентагон припиняє приймати винищувачі F-35 через деталі китайського виробництва
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Міністерство оборони США припинило брати на озброєння винищувачі F-35 після того, як виявилося, що використовуваний у двигуні магніт був зроблений з неліцензованої китайської сировини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Як повідомив представник Пентагону Расселл Гумаре, внутрішнє розслідування показало, що сплав в мастильній помпі двигунів F-35 не відповідає вимогам щодо державних закупівель, що забороняє неліцензовані матеріали з Китаю.
Гумаре підтвердив, що магніт, про який йдеться, не передає інформацію і не може завдати шкоди літаку, тому ситуація не призвела до ризиків.
Виробник F-35, компанія Lockheed Martin, підтвердила проблему. Підрядник, який займається збором двигунів для винищувачів, зазначив, що буде шукати альтернативні джерела матеріалу.
Як зазначає Reuters, це не перший випадок, коли деталь китайського походження була заборонена до використання у військовій техніці, прийнятій Пентагоном.