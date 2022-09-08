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Вночі окупанти обстріляли із "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. ФОТО

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Минулої ночі війська РФ обстріляли із "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч знову з тривог та обстрілів…Росіяни чотири рази направляли свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район. Попередньо, ніхто не постраждав. Марганецьку громаду обстріляли тричі. Пошкоджене підприємство. На місці працюють фахівці. Масштаби руйнацій у громаді з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.

За словами Резніченка, у Нікополі понівечені 11 приватних будинків та господарські споруди біля них, декілька панелей сонячної електростанції, місцева гімназія. Обірвана лінія електропередач. Електрики уже лагодять.

"В інших районах ніч була спокійною і на цю хвилину тихо", - додає очільник регіону.

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Вночі окупанти обстріляли із Градів та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини 01
Вночі окупанти обстріляли із Градів та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини 02
Вночі окупанти обстріляли із Градів та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини 03

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